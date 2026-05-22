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15 Mio. Euro-Gesamtpaket

Der SC Freiburg holt Mio Backhaus als neuen Torhüter

Autor: | Publiziert: 22 Mai, 2026 14:19
Der SC Freiburg holt Mio Backhaus als neuen Torhüter

Der SC Freiburg geht mit Mio Backhaus als neuem Torhüter in die Zukunft.

Die Breisgauer verpflichten den 22-jährigen Keeper von Werder Bremen. Das Ablösepaket beläuft sich auf 15 Millionen Euro. Backhaus unterschreibt beim SC gemäss «Sky» einen langfristigen Vertrag bis 2031. Er ist die designierte neue Nummer 1, da Noah Atubolu einen Transfer ins Ausland, vorzugsweise in die Premier League, anstrebt.

Backhaus hat sich bei seinem Stammverein Werder in dieser Saison als Nummer 1 etabliert und deshalb das Interesse verschiedener Vereine auf sich gezogen. Freiburg macht um den deutschen U21-Nationalspieler nun das Rennen und hofft seinen langfristigen Rückhalt zwischen den Pfosten gefunden zu haben.

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