Ben White kommt um Operation herum und kann auf WM hoffen

Ben White fehlt Arsenal im Schlussspurt der Meisterschaft und auch im Champions League-Finale am 30. Mai. Dennoch darf er sich noch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen.

Wie «Sky Sports» berichtet, benötigt der 28-jährige Abwehrspieler vorerst keine Operation. White habe sich zwar eine signifikante Verletzung am Innenband zugezogen, diese werde aber zumindest vorerst konservativ behandelt. Unter Umständen reicht es dem Verteidiger im Hinblick auf die WM im Sommer für Einsätze.

Allerdings steht noch nicht fest, ob ihn Thomas Tuchel angesichts des Rückschlags nominieren wird. White hatte sein Comeback bei den Three Lions erst im März dieses Jahres gegeben, nachdem er zuvor wegen eines Vorfalls im Teamquartier an der WM 2022 beinahe vier Jahre nicht mehr Teil der Mannschaft war.