Atlético: Abwehrchef vor möglichem Abschied

José María Giménez könnte Atlético Madrid im kommenden Sommer verlassen. Der erfahrene Innenverteidiger hat zuletzt seinen Stammplatz verloren und befindet sich in einer schwierigen sportlichen Phase, was das Interesse mehrerer Klubs geweckt hat. Besonders Inter Mailand soll die Situation genau beobachten.

Neben den Nerazzurri wird auch der AC Milan, der sich bereits in der Vergangenheit mit Giménez beschäftigt hatte, erneut als Interessent gehandelt. Zudem zeigt Fenerbahçe konkretes Interesse und soll bereit sein, eine Ablösesumme im Bereich von rund zehn Millionen Euro zu zahlen. Atlético würde einem Wechsel offenbar keine großen Steine in den Weg legen – vorausgesetzt, die Konditionen stimmen.

Der 31-jährige Uruguayer steht noch bis 2028 unter Vertrag und bringt reichlich Erfahrung mit. Für sein Heimatland absolvierte er bislang 99 Länderspiele und erzielte acht Tore. In der laufenden LaLiga-Saison kam er auf 14 Einsätze und eine Vorlage. Sein Marktwert liegt derzeit bei etwa zwölf Millionen Euro, wobei zuletzt sogar Berichte über einen möglichen ablösefreien Abgang kursierten.