SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Inter ist dran

Atlético: Abwehrchef vor möglichem Abschied

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 5 April, 2026 09:20
Atlético: Abwehrchef vor möglichem Abschied

José María Giménez könnte Atlético Madrid im kommenden Sommer verlassen. Der erfahrene Innenverteidiger hat zuletzt seinen Stammplatz verloren und befindet sich in einer schwierigen sportlichen Phase, was das Interesse mehrerer Klubs geweckt hat. Besonders Inter Mailand soll die Situation genau beobachten.

Neben den Nerazzurri wird auch der AC Milan, der sich bereits in der Vergangenheit mit Giménez beschäftigt hatte, erneut als Interessent gehandelt. Zudem zeigt Fenerbahçe konkretes Interesse und soll bereit sein, eine Ablösesumme im Bereich von rund zehn Millionen Euro zu zahlen. Atlético würde einem Wechsel offenbar keine großen Steine in den Weg legen – vorausgesetzt, die Konditionen stimmen.

Der 31-jährige Uruguayer steht noch bis 2028 unter Vertrag und bringt reichlich Erfahrung mit. Für sein Heimatland absolvierte er bislang 99 Länderspiele und erzielte acht Tore. In der laufenden LaLiga-Saison kam er auf 14 Einsätze und eine Vorlage. Sein Marktwert liegt derzeit bei etwa zwölf Millionen Euro, wobei zuletzt sogar Berichte über einen möglichen ablösefreien Abgang kursierten.

Mehr Dazu
Schon soweit?

Der Weg für die Rückkehr von Yann Sommer zum FC Basel ist frei, aber…
Er darf gehen

Inter Mailand trifft bei Yann Sommer überraschende Entscheidung
Frattesi & Co.

4 italienische Nationalspieler wollen im Januar wegen der WM wechseln
FCB-Rückkehr vom Tisch?

Yann Sommer gibt Update zu Inter-Zukunft
"Sehe das entspannt"

Yann Sommer spricht erstmals über seine Zukunftsplanung bei Inter
Mehr entdecken
Inter ist dran

Atlético: Abwehrchef vor möglichem Abschied

5.04.2026 - 09:20
"Ich weiss nur, dass..."

Inter-Coach reagiert auf Barça-Gerüchte um Alessandro Bastoni

4.04.2026 - 16:54
Gespräche beginnen

Barça startet Verhandlungen mit Inter-Profi Alessandro Bastoni

2.04.2026 - 16:27
Rückkehr realistisch?

Das läuft zwischen Yann Sommer und dem FC Basel zurzeit

30.03.2026 - 22:17
Nächstes Kapitel in Italien

Leon Goretzka weckt das Interesse in der Serie A

29.03.2026 - 17:32
Venezia fordert zweistellige Millionen-Summe

Serie-A-Trio jagt talentierten U-Nationalspieler

29.03.2026 - 12:47
Abgangskandidat

Atalanta zeigt Interesse an Inter-Verteidiger Carlos Augusto

29.03.2026 - 09:19
"Haben vor niemandem Angst"

Inter-Star Manuel Akanji macht doppelte Titelansage

28.03.2026 - 15:55
Wunschspieler II

Barça erzielt ersten grossen Erfolg bei Alessandro Bastoni

28.03.2026 - 15:18
Keine Einsatzgarantie mehr

Inter bietet Yann Sommer neuen Vertrag an – aber als Nummer 2

27.03.2026 - 16:04