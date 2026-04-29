Leon Goretzka hat seine Klubwahl offenbar getroffen

Mittelfeldspieler Leon Goretzka verlässt den FC Bayern, wie bereits seit Monaten feststeht. Nun könnte auch klar sein, wo der 31-Jährige künftig spielt.

Wie die «Gazzetta dello Sport» berichtet, gibt es eine starke Annäherung des AC Mailand mit dem deutschen Nationalspieler. Die beiden Parteien haben sich demnach intensiv ausgetauscht. Die Zeitung rechnet inzwischen fest mit einer Zusage von Goretzka.

Dieser kann ablösefrei wechseln, da sein Vertrag bei den Bayern Ende Juni ausläuft. Sein Weg wird ihn ins Ausland führen. Milan zählt seit geraumer Zeit zu den Anwärtern für eine Verpflichtung. Die Rossoneri scheinen sich nun gegen andere Bewerber aus Italien, Spanien und auch England durchzusetzen. Goretzka soll in der Modestadt einen Dreijahresvertrag unterzeichnen, der ihm ein Jahressalär von 5 Mio. Euro zusichert.

Das finale Ja-Wort wolle der Spielgestalter allerdings erst nach Abschluss der Klubsaison mit den Bayern geben.