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Von United geliehen

Trabzonspor-Boss bekräftigt Absichten bei André Onana

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 25 April, 2026 17:35
Trabzonspor-Boss bekräftigt Absichten bei André Onana

Trabzonspor möchte den von Manchester United geliehen André Onana im Sommer fest unter Vertrag nehmen. Noch ist aber offen, wie es mit dem Goalie weitergehen wird.

Trabzonspor hat in Person von Ertugrul Dogan klargemacht, dass André Onana über die laufende Saison hinaus bleiben soll. «Wir mögen ihn. Das habe ich schon zuvor gesagt. Er hat einen bestimmten Plan für seine Karriere. Wenn die Bedingungen stimmen, möchten wir, dass er bleibt», sagt der Vereinsboss bei «NTV Spor». «Die endgültige Entscheidung liegt bei Onana.»

Ob sich der 30-Jährige für einen Verbleib in der Türkei entscheiden wird, ist offen. Zuletzt hiess es, dass Onana mit seiner Zeit bei Manchester United noch nicht abgeschlossen habe. Dort steht er noch bis 2028 unter Vertrag.

Onana hat seit seiner Ausleihe regelmässig Spielpraxis bekommen und kommt seitdem auf 28 Pflichtspiele, in denen er sich 35 Gegentore einfing und sechsmal zu Null spielte.

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