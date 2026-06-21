Mazraoui denkt über frühes Karriereende nach

Eine bemerkenswerte Aussage von Noussair Mazraoui sorgt derzeit für Aufsehen. Der Verteidiger von Manchester United erklärte, dass er sich vorstellen könne, seine Karriere bereits nach der Weltmeisterschaft zu beenden. Der Marokkaner begründete dies mit persönlichen und religiösen Zielen.

Mazraoui sagte, das Leben sei kurz. Er wolle den Koran auswendig lernen und habe den Wunsch, eines Tages als Imam in einer Moschee tätig zu sein. Deshalb schliesse er einen frühen Abschied vom Profifussball nicht aus. Sportlich scheint Manchester United dagegen fest mit ihm zu planen. Laut «The Athletic» möchte der neue Cheftrainer Michael Carrick weder Mazraoui noch Mason Mount abgeben. Carrick schätzt insbesondere die Vielseitigkeit beider Spieler, da United nach der Rückkehr in den europäischen Wettbewerb einen breiteren und flexibleren Kader benötigt.

Damit stehen sich derzeit zwei Perspektiven gegenüber: Während Manchester United den 28-Jährigen als wichtigen Bestandteil der Mannschaft betrachtet, denkt der Spieler selbst offenbar bereits über die Zeit nach seiner Fußballkarriere nach.

Ob Mazraoui seine Überlegungen tatsächlich in die Tat umsetzt, bleibt offen. Seine Aussagen zeigen jedoch, dass für ihn nicht ausschliesslich sportliche oder finanzielle Aspekte im Vordergrund stehen, sondern auch persönliche und spirituelle Ziele eine wichtige Rolle spielen.