Will zurückkehren

André Onana hat das Kapitel ManUtd noch nicht abgeschlossen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 13:20
André Onana hat sich im vergangenen Sommer erst einmal von Manchester United verabschiedet. Der Kameruner wechselte leihweise in die Türkei zu Trabzonspor. Mit den Red Devils hat der 29-Jährige aber noch längst nicht abgeschlossen.

Auch wenn seine Leistungen im Trikot von ManUtd in den beiden Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 nicht immer überzeugend waren, sieht er sich beim Premier League-Klub weiterhin zwischen den Pfosten. Gemäss «Guardian» plant Onana nach der einjährigen Leihe bei Trabzonspor seine Rückkehr zu den Red Devils. Dort will er auch sofort wieder zum Stammtorhüter avancieren.

Ob ihm diese Rolle tatsächlich zufällt, ist allerdings unklar. Der Belgier Senne Lammens (23) zeigt in dieser Spielzeit solide Leistungen und steht bis 2030 unter Vertrag.

Onanas Kontrakt läuft noch bis 2028. Gemäss dem Bericht des «Guardian» will er Lammens im Sommer herausfordern, was den Nummer 1-Posten im Tor von ManUtd angeht.

