ManUtd & Napoli bestätigen definitiven Transfer von Rasmus Højlund

Der dänische Mittelstürmer Rasmus Højlund ist ab sofort ein vollständiges Kadermitglied von Napoli. Der Serie A-Klub hat die Transferrechte am 25-Jährigen erworben.

Der permanente Wechsel des bisherigen ManUtd-Profis ist endgültig über die Bühne gegangen. Napoli zahlt dafür die mittels Kaufpflicht vereinbarten 44 Mio. Euro Ablöse. Dazu kommen 6 Millionen Euro Boni. Die Kaufpflicht wurde aktiviert, da Napoli die Champions League erreicht hat.

ManUtd zahlte für den früheren Atalanta-Profi im Sommer 2023 rund 80 Mio. Euro. Højlund konnte sich bei den Red Devils allerdings nicht wie gewünscht in Szene setzen. Nach seiner Rückkehr in die Serie A hat er zu alter Form zurückgefunden. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen ihm 16 Tore und acht Assists.