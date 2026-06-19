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Treffsicherer Stürmer

Zwei Londoner Klub könnten Mason Greenwood auf die Insel zurückholen

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 14:09
Zwei Londoner Klub könnten Mason Greenwood auf die Insel zurückholen

Der englische Stürmer Mason Greenwood ist nach seinem Abgang bei Manchester United im September 2023 im Ausland voll durchgestartet: Zunächst in Spanien und seit zwei Jahren in Frankreich. Nun könnte der 24-Jährige auf die Insel zurückkehren.

Gemäss «L’Équipe» zeigen die Londoner Klubs Arsenal und Tottenham grosses Interesse am Angreifer. Diesem sind bei Olympique Marseille in der vergangenen Spielzeit in 45 Pflichtspielen ganze 26 Treffer und elf Assists geglückt. OM hat jedoch Probleme mit den Financial Fairplay-Regularien und könnte zu einem Verkauf von Greenwood gezwungen sein.

Von einem Transfer würde auch sein Stammklub ManUtd profitieren: Die Red Devils kassieren nämlich 40 Prozent der etwaigen Ablösesumme – vielleicht von einem direkten Ligakonkurrenten.

Greenwoods Vertrag läuft eigentlich noch bis 2029.

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