Verhandlungen abgeschlossen: Casemiro findet neuen Klub

Nachdem er sich dazu entschieden hat, Manchester United zu verlassen, steht der neue Klub von Casemiro nun fest.

Vor anderthalb Wochen war Casemiro unter den Spielern, die von Manchester United offiziell verabschiedet worden sind. Der 34-Jährige hatte sich dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Mittlerweile steht Casemiros neues Fussballzuhause fest. Nach Informationen des Fussballinfluencers Fabrizio Romano hat Inter Miami die Verpflichtung von Casemiro unter Dach und Fach gebracht.

Eine mündliche Einigung mit allen beteiligten Parteien wurde erzielt und alle formalen Schritte sind geklärt; nun wird nur noch auf die Vertragsunterschrift sowie die offizielle Bekanntgabe des Transfers gewartet.

Casemiro hat sich also final dazu entschieden, künftig an der Seite von Lionel Messi in der nordamerikanischen Major League Soccer zu spielen.