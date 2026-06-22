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Real Madrid beobachtet Summerville

Autor: | Publiziert: 22 Juni, 2026 19:27
Real Madrid beobachtet Summerville

Der Abstieg von West Ham United könnte im Sommer zu einem Abschied von Crysencio Summerville führen. Der niederländische Flügelspieler zählt trotz der enttäuschenden Saison der Hammers weiterhin zu den gefragtesten Spielern des Klubs.

In 31 Ligaspielen gelangen ihm fünf Tore und vier Vorlagen. Nach aktuellen Berichten wird inzwischen sogar Real Madrid mit dem 24-Jährigen in Verbindung gebracht. Die Königlichen suchen zwar nicht aktiv nach einem neuen Offensivspieler, beobachten den Markt jedoch weiterhin nach interessanten Gelegenheiten. Summerville soll dabei einer der Namen sein, die intern diskutiert werden.

Konkreter erscheinen derzeit allerdings andere Interessenten. Vor allem Arsenal und Manchester United werden regelmässig mit dem niederländischen Nationalspieler in Verbindung gebracht. Beide Klubs sollen seine Situation aufmerksam verfolgen.
West Ham befindet sich trotz des Abstiegs in keiner schlechten Verhandlungsposition. Summerville besitzt noch einen Vertrag bis 2029, weshalb der Verein nicht unter Verkaufsdruck steht. Entsprechend hoch fallen die Forderungen aus.

In England kursieren Ablösesummen von rund 50 Millionen Euro bis hin zu 60 Millionen Pfund. Für einen Spieler, dessen Marktwert aktuell bei etwa 35 Millionen Euro liegt, wäre das ein deutliches Signal, dass West Ham keinen Rabatt gewähren möchte. Für Summerville könnte der Sommer dennoch eine grosse Chance bieten. Der dreifache niederländische Nationalspieler möchte weiterhin auf höchstem Niveau spielen und dürfte nach dem Abstieg kaum Interesse an einer Championship-Saison haben.

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