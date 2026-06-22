RB Leipzig präsentiert Martín Demichelis als neuen Cheftrainer

Die Trainersuche bei RB Leipzig ist beendet: Martín Demichelis übernimmt die Sachsen zur neuen Saison und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.

Der 45-jährige Argentinier war zuletzt beim RCD Mallorca tätig und tritt nun die Nachfolge auf der Leipziger Trainerbank an. Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer betonte bei der Vorstellung vor allem die internationale Erfahrung des neuen Coaches. Demichelis habe sowohl als Spieler als auch als Trainer auf höchstem Niveau in Europa, Südamerika und Nordamerika gearbeitet. Zudem passe seine internationale Perspektive hervorragend zur Ausrichtung des Vereins.

Auch spielerisch scheint Leipzig klare Vorstellungen von seinem neuen Trainer zu haben. Schäfer hob insbesondere Demichelis‘ klare Spielidee, hohe Intensität und fachliche Kompetenz hervor. Der Argentinier selbst zeigte sich bei seiner Vorstellung begeistert von der Aufgabe. Ausschlaggebend seien die Gespräche mit den Verantwortlichen und die sportliche Vision des Vereins gewesen. Leipzig sei ein ambitionierter Klub mit herausragenden Talenten und dem Anspruch, sich dauerhaft auf höchstem Niveau zu etablieren.

Demichelis kündigte an, auf der bisherigen Arbeit aufbauen zu wollen. Sein Ziel sei eine Mannschaft, die mutigen, intensiven und attraktiven Fußball spielt, Verantwortung übernimmt und die Fans mit Leidenschaft begeistert. Besonders reizvoll sei für ihn ausserdem die Teilnahme an der Champions League. Dort wolle er sich mit Leipzig mit den besten Teams Europas messen und den Verein auf der grössten Bühne des europäischen Vereinsfussballs vertreten.