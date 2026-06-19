Zwei Topklubs jagen schottischen Nationalspieler Scott McTominay

Der schottische Nationalspieler Scott McTominay könnte nach der Weltmeisterschaft einen Klubwechsel vollziehen. Zumindest ist das Interesse an ihm gross.

Vor zwei Jahren schloss sich der langjährige ManUtd-Profi Serie A-Klub Napoli an. Dort hat McTominay sofort eingeschlagen. Er zählte in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils zu den besten Akteuren der Mannschaft und sogar der gesamten Liga. Gemäss «Il Mattino» zeigen nun zwei Topklubs Interesse am Spielmacher: Real Madrid und Paris St. Germain buhlen demnach beide um McTominay.

Napoli ist an einem Abgang seines Stars aber eigentlich nicht interessiert. Die Italiener versuchen stattdessen den bis 2028 gültigen Kontrakt zu verlängern. Ob dies gelingt, ist jedoch fraglich. Folgen tatsächlich konkrete Angebote aus Madrid oder Paris könnte ein Wechsel durchaus über die Bühne gehen.