Real Madrid stellt seinen 3. Sommerneuzugang vor

Real Madrid verkündet seinen dritten Neuzugang in diesem Sommer: Ibrahima Konaté hat unterschrieben.

Der 27-jährige Innenverteidiger wechselt von Liverpool zu den Königlichen und unterzeichnet einen Vertrag bis 2030. Konaté ist somit nach Trent Alexander-Arnold bereits der zweite Spieler, der ablösefrei den Weg von den Reds zu Real geht.

Zuletzt war der Abwehrspieler während fünf Jahren auf der Insel aktiv. Nach langen Gesprächen wurde letztlich auf eine Vertragsverlängerung in Liverpool verzichtet. Die Madrilenen müssen keine Ablöse zahlen.