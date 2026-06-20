Zukunft von Nico Paz: Real Madrid wählt unerwarteten Ansatz

Real Madrid hat seine Meinung bei Nico Paz offenbar nochmals geändert. Jetzt wollen die Blancos den Senkrechtstarter wohl für viel Geld an einen anderen Klub verkaufen.

Vor gut einer Woche wurde berichtet, dass Real Madrid Nico Paz wohl noch ein Jahr bei Como lasse. Inzwischen haben die Macher an der Concha Espina ihre Meinung offenbar nochmals geändert und ein anderes Szenario gewählt.

Der italienische Journalist Gianluca Di Marzio berichtet im Zuge dessen, dass Real Paz nun doch per Rückkaufoption vorzeitig zurückholen möchte. Um ihn dann mit grossem Gewinn an einen anderen Klub zu verkaufen. Der neue Trainer José Mourinho soll nämlich kein allzu grosser Paz-Fan sein.

Real möchte Paz in die zahlungskräftige Premier League verkaufen. Bis zum 30. Juni müssen die Blancos aber noch von der Rückkaufoption Gebrauch machen, die sich auf rund neun Millionen Euro belaufen soll.

Der 21 Jahre alte Paz ist aufgrund seiner starken Leistungen in Diensten von Como noch auf den WM-Zug aufgesprungen und vertritt beim grössten Fussballturnier der Welt momentan Argentinien.