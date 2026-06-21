Real Madrid will Manchester City bei Anderson-Transfer ausstechen

Elliot Anderson entwickelt sich immer mehr zu einem der teuersten Transferziele des Sommers. Der Mittelfeldspieler von Nottingham Forest wird inzwischen mit mehreren europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Neben Real Madrid soll vor allem Manchester City massiv um den englischen Nationalspieler werben.

Besonders bemerkenswert sind dabei die Summen, die bereits im Raum stehen. City soll laut verschiedenen Berichten schon zwei Angebote abgegeben haben. Das erste lag demnach bei deutlich über 100 Millionen Euro. Auch die zweite Offerte wurde von Forest abgelehnt. Transferexperte Fabrizio Romano berichtet sogar von einem Angebot über 106 Millionen Pfund plus weitere 15 Millionen Pfund an Bonuszahlungen. Trotzdem blieb Nottingham hart.

Die Forderung des Klubs soll mittlerweile bei mehr als 120 Millionen Pfund liegen. Damit würde Anderson zu einem der teuersten Transfers der Fußballgeschichte werden. Auch Manchester United wurde zuletzt als Interessent genannt. Allerdings sollen die Red Devils nur bereit gewesen sein, eine Bewertung von rund 94 Millionen Euro mitzugehen. «ESPN» hält deshalb einen Wechsel zu Manchester City für deutlich wahrscheinlicher. Real Madrid beobachtet die Entwicklung zwar aufmerksam, konkrete Schritte der Königlichen sind bislang jedoch nicht bekannt geworden.

Dass Nottingham so konsequent bleibt, überrascht nicht. Anderson hat sich seit seinem Wechsel von Newcastle United im Jahr 2024 zu einer Schlüsselfigur entwickelt. Zudem läuft sein Vertrag noch bis 2029. Trotz seiner vergleichsweise unspektakulären Statistiken mit vier Toren und vier Vorlagen in der vergangenen Premier-League-Saison genießt der 23-Jährige intern einen enorm hohen Stellenwert. Sein Gesamtpaket aus Laufstärke, Spielintelligenz und Vielseitigkeit macht ihn für viele Topvereine interessant.