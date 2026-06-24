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Leihdeal für mehr Spielpraxis

Villarreal führt offenbar Rennen um Franco Mastantuono an

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 15:05
Villarreal führt offenbar Rennen um Franco Mastantuono an

Die Zukunft von Franco Mastantuono könnte bereits ein Jahr nach seinem Wechsel zu Real Madrid erneut zum Thema werden. Laut aktuellen Berichten aus Spanien gilt Villarreal derzeit als Favorit auf eine Verpflichtung des argentinischen Ausnahmetalents.

Hintergrund ist die Frage, wie viel Spielzeit der 18-Jährige in Madrid in der kommenden Saison tatsächlich erhalten würde. Das Interesse an Mastantuono ist erwartungsgemäss gross. Neben Villarreal werden unter anderem Inter Mailand und Tottenham als Interessenten genannt. Real Madrid soll allerdings bereits mehrere Anfragen und Vorstösse anderer Vereine zurückgewiesen haben. Real Madrid soll allerdings bereits mehrere Anfragen und Vorstösse anderer Vereine zurückgewiesen haben.

Der zentrale Punkt scheint die sportliche Entwicklung des Argentiniers zu sein. Mastantuono absolvierte in der vergangenen La-Liga-Saison 23 Spiele und erzielte dabei ein Tor. Für die Argentinische Fussballnationalmannschaft kommt er bereits auf vier Länderspiele – ein bemerkenswerter Wert für einen Spieler seines Alters. Dennoch ist die Konkurrenz im Offensivbereich von Real Madrid enorm, weshalb eine Leihe oder eine andere Lösung mit garantierter Spielpraxis diskutiert wird.

Aus Madrider Sicht könnte Villarreal eine attraktive Lösung darstellen. Der Klub bietet regelmässig Spielzeit für junge Talente, spielt auf hohem Niveau und könnte Mastantuono die Möglichkeit geben, sich
weiterzuentwickeln, ohne Spanien verlassen zu müssen.

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