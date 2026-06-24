Omar Mascarell vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Omar Mascarell steht offenbar kurz vor einem Wechsel zu Al-Khaleej FC. Der 33-jährige Mittelfeldspieler, dessen Vertrag bei RCD Mallorca in diesem Sommer ausgelaufen ist, soll sich bereits mit dem saudischen Klub geeinigt haben.

Berichten zufolge wurden die Verhandlungen innerhalb weniger Stunden abgeschlossen, nachdem Al-Khaleej vergangene Woche konkrete Gespräche aufgenommen hatte. Die Verhandlungen sollen so schnell verlaufen sein, dass andere Interessenten kaum Gelegenheit hatten, noch einmal einzugreifen. Mascarell verfügte über mehrere Optionen.

Bereits seit Januar durfte der erfahrene Mittelfeldspieler mit anderen Vereinen verhandeln. Im Winter zeigte unter anderem Atlético Mineiro Interesse, damals entschied sich Mallorca jedoch, den Spieler zu halten. Auch mehrere Vereine aus La Liga beobachteten seine Situation bis zuletzt.

Ausschlaggebend war offenbar das Gesamtangebot von Al-Khaleej. Neben den finanziellen Rahmenbedingungen soll den Verantwortlichen besonders wichtig gewesen sein, einen erfahrenen Führungsspieler für das zentrale Mittelfeld zu verpflichten. Mascarell gilt aufgrund seiner internationalen Erfahrung als ideale Besetzung für diese Rolle.