Ein kosovarischer Nationalstürmer unterschreibt bei Fenerbahçe

Der kosovarische Nationalspieler Vedat Muriqi verlässt den RCD Mallorca nach dem Abstieg aus der Primera Division und kehrt in die Türkei zurück.

Der 32-jährige Mittelstürmer unterzeichnet bei Fenerbahçe, wo er bereits in der Saison 2019/20 aktiv war, einen Dreijahresvertrag. Für Muriqi fliessen Medienberichten zufolge 15 Millionen Euro.

Der Angreifer ist seit Jahren ein Fixstarter in der kosovarischen Nationalmannschaft. In 68 Länderspielen kommt er auf 32 Treffer – beides sind absolute Rekordwerte.

Klubtechnisch war er zuletzt während mehr als vier Jahren erfolgreich in Spanien aktiv. In der abgelaufenen Saison erzielte er 23 La Liga-Treffer.