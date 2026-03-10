Zwei der formstärksten Stürmer Europas spielen für den Kosovo

Ende dieses Monats entscheidet sich in den WM-Playoffs, welche Teams sich auf der letzten Rille doch noch für das Turnier im Sommer qualifizieren können. Mit dabei ist auch der Kosovo, der zunächst gegen die Slowakei antritt. Bei einem Erfolg würden im Playoff-Final die Türkei oder Rumänien warten. Die grosse Hoffnungen ruhen auf zwei formstarken Stürmern, die in dieser Saison in Topligen glänzen. Es geht um Vedat Muriqi und Fisnik Asllani.

Muriqi führt den Sturm des Kosovos seit Jahren an. Und auch bei seinem Klub RCD Mallorca ist er die grosse Figur. Die Mannschaft von der Baleareninsel ist zwar akut abstiegsgefährdet, Muriqi schiesst aber äusserst zuverlässig seine Tore. Deren 18 sind es in der aktuellen Spielzeit schon. Seit seiner Ankunft in La Liga im Sommer 2022 ist die schon jetzt torreichste Saison – und viele Spiele stehen noch aus.

Der 31-Jährige läuft bereits seit Oktober 2016 für den Kosovo auf und ist damit seit der ganz frühen Phase nach der Gründung des Verbands dabei. Die WM-Qualifikation 2018 war die erste, die die Südosteuropäer bestritten. Mittlerweile kommt Muriqi im Nationalteam auf 66 Spiele und 32 Treffer. Selbstredend ist er damit Rekordtorschütze seines Landes. In der WM-Quali für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada lief es ihm persönlich mit «nur» einem Treffer nicht überragend. Er bleibt aber einer der grossen Hoffnungsträger der Mannschaft.

Asllani zeigt rasanten Aufstieg

Im Vergleich dazu ist Fisnik Asllani eher ein Rookie: Der 23-jährige Hoffenheim-Profi hat erst zwölf Länderspiele bestritten. Dabei erzielte er drei Tore. Dem gebürtigen Berliner gehört aber die Zukunft: Zahlreiche Topklubs haben ihn auf dem Schirm. Und für den Kosovo wird er immer wichtiger: Zu Beginn der abgelaufenen WM-Quali war er unter Trainer Franco Foda noch nicht gesetzt. Dies hat sich in den letzten drei Spielen geändert, in denen er immer startete und gegen Schweden und Slowenien auch traf. Auch in den WM-Playoffs wird er wohl ein Fixstarter sein.

Die Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme sind bei den kosovarischen Fans nach wie vor gross – nicht zuletzt dank den beiden europaweit beeindruckend auftretenden Angreifern.