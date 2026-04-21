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Nahuel Noll

Der SC Freiburg hat den potentiellen Atubolu-Nachfolger gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 09:38
Der SC Freiburg hat den potentiellen Atubolu-Nachfolger gefunden

Der SC Freiburg muss im Sommer möglicherweise seinen Torhüter Noah Atubolu ersetzen, den es zu einem anderen Klub – unter Umständen aus der Premier League – ziehen könnte. Mit Nahuel Noll wurde ein potentieller Nachfolger ausgemacht.

Der 23-jährige Deutsch-Spanier steht bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, ist in der aktuellen Saison allerdings an Zweitligist Hannover 96 ausgeliehen. Dort ist er als Stammkeeper gesetzt. In der laufenden Saison kommt Noll auf 30 Einsätze in der 2. Bundesliga. Dabei blieb er stolze zehnmal ohne Gegentor. Der 1.91 Meter grosse Torhüter wurde ursprünglich bei 1860 München ausgebildet, stiess aber bereits in der U17 zu Hoffenheim.

Da dort der Nummer 1-Posten seit Jahren durch Oliver Baumann besetzt ist, wurde er bereits in der vergangenen Spielzeit ausgeliehen. Damals noch an Greuther Fürth. Im Sommer könnte für Noll nun der nächste grosse Schritt anstehen. Nach Angaben von «Sky» steht er beim SC Freiburg hoch im Kurs. Dort muss angesichts der Wechselpläne von Atubolu im Sommer wohl ein neuer Keeper kommen.

Noll steht im Kraichgau noch bis 2028 unter Vertrag. Entsprechend müsste eine Ablöse fliessen.

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