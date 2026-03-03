Neue Details zum Vertrag von Alessandro Vogt bei Hoffenheim durchgesickert

Stürmer Alessandro Vogt verlässt den FC St. Gallen und die Schweiz im Sommer und schliesst sich Bundesligist TSG Hoffenheim an. Nun sind weitere Details zum bevorstehenden Wechsel durchgesickert.

Der Bundesligist aktiviert die Ausstiegsklausel in Höhe von 2,7 Mio. Euro. Vogt unterzeichnet im Kraichgau laut «Sky» einen Kontrakt bis 2031. Die Unterschrift wird in den kommenden Tagen erfolgen. Dann könnte auch gleich die offizielle Bestätigung des bevorstehenden Wechsels erfolgen.

Der Stern von Vogt beim FCSG ging in dieser Saison so richtig auf. Der 21-Jährige hat in 30 Pflichtspielen 16 Treffer markiert. Hinzu kommen fünf Assists. Er ist amtierender Schweizer U21-Nationalspieler und wird wohl demnächst auch erstmals in der A-Nationalmannschaft debütieren. Eine Teilnahme an der WM im Sommer ist durchaus möglich.

Bei Hoffenheim könnte Vogt im Sommer dann Fisnik Asllani (23) oder Tim Lemperle (24) ersetzen, die den Klub möglicherweise verlassen werden.