Haris Tabakovic steht bei Ligue 1-Verein ganz oben auf der Liste

Der schweizerisch-bosnische Angreifer Haris Tabakovic erlebt eine sehr erfolgreiche Saison: Bei Gladbach hat er sich als Stammspieler etabliert und mit Bosnien & Herzegowina hat er in der vergangenen Woche die WM-Quali geschafft. Nun steht der 31-Jährige im Blickfeld eines Ligue 1-Klubs.

Der OSC Lille bemüht sich laut bosnischen Medienberichten sehr aktiv um Tabakovic. Dieser hat in der aktuellen Spielzeit für Gladbach bereits elf Bundesligatore erzielt. Zuletzt war er auch in den WM-Playoffs mit Bosnien gegen Italien erfolgreich und somit massgeblich an der erfolgreichen Qualifikation seines Landes beteiligt.

Tabakovic wuchs in der Schweiz auf und wurde fussballerisch auch da ausgebildet. Bis zur Stufe U21 lief er sogar für die Schweizer Nachwuchsauswahlen auf, ehe er vom bosnischen Verband «abgeworben» wurde. Seine Karriere ist in den vergangenen Jahren insgesamt sehr positiv verlaufen. In Lille könnte er unter Umständen Olivier Giroud in der Offensive ersetzen.

Derzeit ist Tabakovic von der TSG Hoffenheim an Gladbach ausgeliehen. Die Fohlenelf scheint sich bislang nicht um eine Festverpflichtung zu bemühen. «Es gibt keine Gespräche, mehr ist dazu nicht zu sagen», sagte der Angreifer zuletzt und führte aus: «Für mich zählt jetzt nur, in den letzten sechs Spielen alles für den Verein zu geben, und dann freue ich mich auf die WM.»

Laut «Bild» gibt es mit Leeds United sogar einen Interessenten aus der Premier League. Tatsächlich ist derzeit völlig unklar, wo der Stürmer in der kommenden Saison aufläuft. Seine Ausgangslage ist aufgrund seiner starken Saison aber sehr positiv.