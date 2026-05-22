Newcastle hat eine für Fabian Schär sehr positive Entscheidung getroffen

Der Schweizer Abwehrspieler Fabian Schär erhält von seinem langjährigen Verein Newcastle United einen neuen Vertrag angeboten.

Bis zuletzt war unklar, ob der frühere Schweizer Nati-Verteidiger seine Karriere bei den Magpies fortsetzen kann. Grundsätzlich ist dies nun möglich, wie «Sky Sports» berichtet. Demnach hat der Premier Ligist Schär einen neuen Kontrakt mit allerdings verringerten Bezügen angeboten. Dem 34-jährigen Routinier wurde zudem klargemacht, dass sich seine Rolle in der Mannschaft etwas verändern könnte. Als Stammspieler wäre er nicht mehr eingeplant.

Dennoch hofft Newcastle, dass der zuverlässige Abwehrspieler der Vertragsverlängerung letztlich zustimmt. «Wir haben mit Fabian und seinem Agenten gesprochen und hoffen auf einen positiven Ausgang. Wir wollen, dass er bleibt, er war für uns bislang unglaublich», sagt Magpies-Coach Eddie Howe, der sich schon mehrere Male sehr positiv über den Verteidiger geäussert hatte. Insbesondere dessen Fähigkeiten in der Spielauslösung und im Passspiel streicht er immer wieder heraus.

Nun liegt es am Schweizer zu entscheiden, ob er nach seiner überstandenen Knöchelverletzung eine weitere Spielzeit im Nordosten Englands mit weniger Gehalt und einer wohl weniger prägenden Rolle anhängen möchte.