Entscheidung um Einsatz von PSG-Mittelfeldchef Vitinha gegen die Bayern gefallen

Paris St. Germain atmet auf: Mittelfeldprofi Vitinha kann im Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen den FC Bayern am Dienstagabend auflaufen.

Der 26-Jährige laboriert an einer Fersenverletzung und hat zuletzt zwei Partien in der Ligue 1 verpasst. Am Montag nahm er aber – ebenso wie der ebenfalls angeschlagene Achraf Hakimi – am Abschlusstraining der Pariser teil. Vitinha wird gegen die Bayern somit spielen können – wahrscheinlich wie geplant in der Startelf.

Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi hat sich die Trainingseinheit der PSG-Stars gemeinsam mit Kaderplaner Luis Campos angesehen. Spielmacher Vitinha hat für die Mannschaft eine enorme Wichtigkeit. In der Königsklasse hat er in dieser Saison bereits sechs Treffer markiert – obwohl er eigentlich als Sechser im defensiven Mittelfeld aufläuft.