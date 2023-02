La Liga-Profi richtet heftige Vorwürfe gegen Vinicius Junior

Vinicius Junior wurde zuletzt Opfer von rassistischen Beschimpfungen von Fans, wogegen sich er und sein Klub zurecht wehren. Unabhängig davon soll sich allerdings auch der 22-jährige Brasilianer nicht immer vorbildlich verhalten.

Rechtsverteidiger Pablo Maffeo von RCD Mallorca macht nun Vorwürfe publik. «Ich habe nichts gegen ihn, er ist ein grossartiger Spieler, aber wenn man gegen ihn spielt und er sagt dir, dass du mit deiner Mannschaft in die Segunda División absteigen wirst, dann regt man sich natürlich auf», sagt der 25-jährige Spanier gegenüber «Cope Baleares». Bereits im Frühjahr 2022 geriet dieser mit Vinicius Junior aneinander. Nach einem 3:0-Sieg von Real Madrid provozierte der Seleçao-Star seinen Gegenspieler via Instagram. Dieser reagiert damals mit einem Kuss-Emoji und ging nicht weiter darauf ein.

Nun legt Maffeo aber nach. «In der Schule wurde gesagt, dass ich mich schlecht verhalte. Meine Mutter meinte daraufhin, dass die Lehrer sich das bestimmt nicht alle ausdenken würden und von mir besessen seien. Ich würde dann auch sicherlich einige Dinge anstellen», so der Verteidiger. «Ich denke, so ist es auch bei Vinicius. Wir sind nicht alle besessen von ihm. Es wird auch an seinem Verhalten liegen.»

Fortsetzung in diesem Streit folgt wohl – entweder auf dem Platz oder in den sozialen Medien.

psc 2 Februar, 2023 14:30