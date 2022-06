Nach Barça-Aus: Dani Alves bietet sich nicht Mallorca an

Der FC Barcelona hat Dani Alves in dieser Woche mitgeteilt, dass er kommende Saison nicht mehr auf dessen Dienste setzt. Wo der 39-jährige Brasilianer seine Aktivkarriere fortsetzt, ist ungewiss.

Wegen der anstehenden WM in Katar, wo Alves voraussichtlich zum Kader der Seleçao zählen wird, will er mindestens bis im Winter auf höchstem Niveau spielen. Die “Diario de Mallorca” berichtete, dass sich der Rechtsverteidiger beim RCD Mallorca anbot. Der Klub schaffte in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt in La Liga mit zwei Siegen zum Abschluss in extremis geschafft hat. Diesen Bericht hat Alves inzwischen allerdings dementiert. Es ist möglich, dass er Europa erneut verlässt und wieder nach Südamerika zurückkehrt oder sogar in eine andere Region wechselt. Eine Ablösezahlung wird für den neuen Verein nicht fällig.

psc 17 Juni, 2022 15:24