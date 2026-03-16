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Atlético hat den Nachfolger von Jan Oblak bereits gefunden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 März, 2026 12:40
Atlético hat den Nachfolger von Jan Oblak bereits gefunden

Atlético ist im Sommer beim richtigen Angebot offen für einen Abgang seines langjährigen Stammkeepers Jan Oblak. Mit Leo Roman wurde bereits ein potentieller Nachfolger identifiziert.

Der 25-jährige Spanier hütet aktuell den Kasten von Ligakonkurrent RCD Mallorca. Gemäss «Estadio Deportivo» blicken die Atlético-Verantwortlichen mit grossem Interesse auf Roman. Ihm wird zugetraut die sehr schwierige Oblak-Nachfolge anzutreten.

Der Slowene wird im Sommer bereits 12 Jahre im Verein sein. Möglicherweise trennen sich dann die Wege aber trotz Vertrag bis 2028. Oblak könnte neben Antoine Griezmann die zweite Klubikone sein, die sich verabschiedet.

Er soll jedoch hohe Lohnforderungen haben, weshalb sich ein Wechsel innerhalb Europas schwierig gestalten könnte. Möglicherweise orientiert sich der 33-jährige Routinier gar komplett neu.

Roman seinerseits könnte den nächsten Schritt gehen und vom abstiegsgefährdeten Mallorca zu Atlético wechseln und dort künftig um Titel spielen.

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