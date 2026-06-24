Milan macht Ernst bei Francisco Trincão

AC Mailand arbeitet offenbar weiter intensiv an einer Verpflichtung von Francisco Trincão. Laut «Tuttomercato» zählt der Flügelspieler von Sporting Lissabon aktuell zu den bevorzugten Offensivzielen der Rossoneri.

Das Interesse soll konkret sein und wurde in den vergangenen Tagen weiter vorangetrieben. Nach Informationen von Nicolò Schira hat Milan bereits Gespräche mit Star-Berater Jorge Mendes geführt, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers auszuloten. Ein entscheidender Faktor könnte Ruben Amorim sein. Der neue Milan-Coach kennt Trincão bestens aus gemeinsamen Zeiten bei Sporting und soll ein grosser Befürworter des Transfers sein.

Berichten aus Portugal zufolge drängt Amorim intern auf eine Verpflichtung seines Landsmannes. Trincão gehörte unter Amorim zu den wichtigsten Offensivspielern in Lissabon und würde perfekt in dessen Spielidee passen. Ein einfacher Deal wird die Personalie allerdings nicht. Sporting befindet sich dank eines Vertrags bis 2030 in einer komfortablen Position. Deshalb verlangen die Portugiesen laut verschiedenen Berichten zwischen 40 und 50 Millionen Euro. Die offizielle Ausstiegsklausel soll sogar bei 60 Millionen Euro liegen.

Sporting sieht aktuell keinen Druck, den Nationalspieler abzugeben, was die Verhandlungsposition zusätzlich stärkt. Die Trincão-Spur passt zu mehreren anderen Transferaktivitäten der Rossoneri. Bereits zuletzt wurden unter anderem Gonçalo Ramos und Morten Hjulmand mit Milan in Verbindung gebracht. Der Verein scheint gemeinsam mit Amorim verstärkt auf Spieler aus dem portugiesischen Markt zu setzen, die dessen Spielphilosophie bereits kennen.

Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, doch das Interesse gilt als ernsthaft. Entscheidend wird sein, ob Milan bereit ist, die hohen finanziellen Forderungen von Sporting zu erfüllen. Sportlich wäre Trincão für Amorim wohl einer der Wunschtransfers dieses Sommers. Die Voraussetzungen für Verhandlungen sind vorhanden – günstig wird der Deal allerdings nicht werden.