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Luftveränderung

Julian Brandt weckt grosses Interesse in Italien

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 12 April, 2026 12:02
Julian Brandt weckt grosses Interesse in Italien

Julian Brandt steht offenbar vor dem Ende seiner Zeit bei Borussia Dortmund. Der auslaufende Vertrag des Offensivspielers soll nicht verlängert werden, womit sich die Wege nach sieben Jahren trennen dürften. Damit würde Brandt im Sommer ablösefrei auf den Markt kommen.

Ein möglicher Abnehmer könnte die AS Roma sein. Der italienische Klub hat laut Berichten bereits konkretes Interesse hinterlegt und soll sogar erste Kontakte aufgenommen haben. Intern gilt Brandt demnach als Priorität, da ein ablösefreier Transfer eine attraktive Gelegenheit darstellen würde.

Der Spieler selbst hält sich mit einer Entscheidung noch zurück. Brandt betonte, dass es zwar viele Ideen für seine Zukunft gebe, jedoch nicht jede sinnvoll sei – und dass er keinen Zeitdruck verspüre. Dennoch mehren sich die Anzeichen, dass ein Wechsel nach Rom zunehmend realistischer wird.

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