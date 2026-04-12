Dortmund intensiviert Bemühungen um Moreira

Borussia Dortmund hat Diego Moreira offenbar ganz oben auf der Wunschliste für den kommenden Transfersommer. Der Flügelspieler von Racing Straßburg überzeugt in der Ligue 1 und hat sich mit starken Leistungen in den Fokus mehrerer europäischer Klubs gespielt.

Auch der FC Chelsea spielt in der Personalie eine wichtige Rolle. Die Blues verfügen über eine attraktive Rückkaufoption, könnten jedoch stattdessen eine andere Strategie verfolgen: Eine vorzeitige Rückholung mit anschliessendem Weiterverkauf, um einen Gewinn zu erzielen. Da Strassburg und Chelsea denselben Eigentümern gehören, wäre ein direkter Verkauf wirtschaftlich ebenfalls eine interessante Option.

Moreira selbst soll einem Wechsel offen gegenüberstehen. Neben Dortmund zeigen auch Juventus Turin und die AS Roma Interesse. Die Ablösesumme wird aktuell auf etwa 30 bis 40 Millionen Euro geschätzt. In dieser Saison kommt der 21-Jährige auf 23 Ligue-1-Einsätze mit drei Toren und fünf Vorlagen.