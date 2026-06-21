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Transfer während WM

Werder holt Cedric Itten ablösefrei aus Düsseldorf

Autor: | Publiziert: 21 Juni, 2026 18:46
Werder holt Cedric Itten ablösefrei aus Düsseldorf

Der nächste Neuzugang am Osterdeich ist fix: Der SV Werder Bremen verpflichtet Cedric Itten von Fortuna Düsseldorf. Der 29-jährige Schweizer kommt ablösefrei nach Bremen.

Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder, sieht im Angreifer genau das gesuchte Profil. Itten bringe Erfahrung mit, sowohl aus seinen bisherigen Stationen als auch aus der Schweizer Nationalmannschaft. Diese Qualitäten sollen der Mannschaft direkt weiterhelfen.

Auch Trainer Daniel Thioune kennt den Stürmer bestens aus gemeinsamen Düsseldorfer Zeiten. Für ihn ist Itten ein großer, körperlich robuster Strafraumspieler, der Bälle festmachen kann und vor dem Tor weiß, was zu tun ist. Itten selbst freut sich auf die neue Aufgabe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und der Austausch mit Thioune hätten ihn schnell überzeugt. Werder sei ein großer Traditionsverein, dazu habe er sich auch mit früheren Bremern ausgetauscht. Seine Vorfreude auf das erste Spiel im Weserstadion sei bereits jetzt riesig.

Der 16-fache Schweizer Nationalspieler wurde beim FC Basel ausgebildet und spielte später unter anderem für Luzern, St. Gallen, die Glasgow Rangers, Greuther Fürth und die Young Boys Bern. In Düsseldorf erzielte Itten zuletzt 16 Tore in 32 Pflichtspielen.

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