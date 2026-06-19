Der BVB schnappt sich den niederländischen 1860 München-Captain

Borussia Dortmund verstärkt seine U23 mit dem niederländischen Innenverteidiger Jesper Verlaat.

Der 30-jährige Routinier lief in den vergangenen vier Jahren für Traditionsklub 1860 München auf und war dort auch Kapitän. Nun schnappt sich der BVB Verlaat für seine zweite Mannschaft ablösefrei. Der Neuzugang unterzeichnet einen Dreijahresvertrag.

Dortmunds Sportlicher Leiter Ingo Preuss sagt dazu: «Mit Jesper gewinnen wir einen erfahrenen Spieler für das Abwehrzentrum. Er wird für unsere jungen Spieler eine wichtige Stütze auf und neben dem Platz sein.»