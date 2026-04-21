Schweizer Rapperin Loradana spricht über die Angebote für Karim Adeyemi

In einem Livestream auf Twitch spricht die Schweizer Rapperin Loredana sehr offen über die vorliegenden Angebote für ihren Ehemann Karim Adeyemi. Dabei macht sie jedoch vor allem klar, dass dem 24-Jährigen sehr viel an Borussia Dortmund liegt.

Dort steht der Flügelstürmer aktuell bis 2027 unter Vertrag. Schon länger feilschen sein Berater Jorge Mendes und die BVB-Verantwortlichen über eine Verlängerung des Kontrakts. Bislang allerdings noch ohne zählbares Ergebnis. Loredana verrät nun auf Twitch, dass Adeyemi durchaus andere Optionen hätte. «Er hatte viele Möglichkeiten zu wechseln. Aber Karim ist einfach ein loyaler Mensch», so die 30-jährige gebürtige Luzernerin mit kosovarischen Wurzeln.

Adeyemi fühlt sich aber schlicht sehr verbunden: «Er sagt immer: Wenn ich irgendwann von Dortmund gehe, dann mit Dankbarkeit. Er will das Gefühl haben, dass er wirklich alles für diese Mannschaft gegeben hat. Sein Traum ist es, mit Dortmund Meister zu werden. Er will das unbedingt.»

Die Rapperin gibt zu, dass sie sich schönere Orte vorstellen könnte, zu leben. Dies hat für sie jedoch keine Priorität: «Dortmund ist nicht die schönste Stadt, da müssen wir jetzt niemanden anlügen und sagen, es ist mega hier zu leben. Klar, es gibt schönere Orte. Aber für mich spielt das gar keine Rolle.»

Adeyemi läuft seit knapp vier Jahren für Dortmund auf. In dieser Saison kommt er in 37 Pflichtspielen auf zehn Treffer. Vollends zufrieden ist der Angreifer mit seinen Einsatzzeiten nicht. Zu häufig darf er nur als Joker ran, wie er findet. Trainer Niko Kovac hat in der Offensive zahlreiche Alternativen.

Interesse am pfeilschnellen Angreifer soll es insbesondere aus der Premier League geben. Ob es nach dieser Saison zu einem Wechsel kommt, steht nach Informationen von 4-4-2.ch immer noch nicht fest. Kommuniziert wurde ein Entscheid bislang nicht.