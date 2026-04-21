SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Viele Optionen

Schweizer Rapperin Loradana spricht über die Angebote für Karim Adeyemi

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 21 April, 2026 09:26
Schweizer Rapperin Loradana spricht über die Angebote für Karim Adeyemi

In einem Livestream auf Twitch spricht die Schweizer Rapperin Loredana sehr offen über die vorliegenden Angebote für ihren Ehemann Karim Adeyemi. Dabei macht sie jedoch vor allem klar, dass dem 24-Jährigen sehr viel an Borussia Dortmund liegt.

Dort steht der Flügelstürmer aktuell bis 2027 unter Vertrag. Schon länger feilschen sein Berater Jorge Mendes und die BVB-Verantwortlichen über eine Verlängerung des Kontrakts. Bislang allerdings noch ohne zählbares Ergebnis. Loredana verrät nun auf Twitch, dass Adeyemi durchaus andere Optionen hätte. «Er hatte viele Möglichkeiten zu wechseln. Aber Karim ist einfach ein loyaler Mensch», so die 30-jährige gebürtige Luzernerin mit kosovarischen Wurzeln.

Adeyemi fühlt sich aber schlicht sehr verbunden: «Er sagt immer: Wenn ich irgendwann von Dortmund gehe, dann mit Dankbarkeit. Er will das Gefühl haben, dass er wirklich alles für diese Mannschaft gegeben hat. Sein Traum ist es, mit Dortmund Meister zu werden. Er will das unbedingt.»

Die Rapperin gibt zu, dass sie sich schönere Orte vorstellen könnte, zu leben. Dies hat für sie jedoch keine Priorität: «Dortmund ist nicht die schönste Stadt, da müssen wir jetzt niemanden anlügen und sagen, es ist mega hier zu leben. Klar, es gibt schönere Orte. Aber für mich spielt das gar keine Rolle.»

Adeyemi läuft seit knapp vier Jahren für Dortmund auf. In dieser Saison kommt er in 37 Pflichtspielen auf zehn Treffer. Vollends zufrieden ist der Angreifer mit seinen Einsatzzeiten nicht. Zu häufig darf er nur als Joker ran, wie er findet. Trainer Niko Kovac hat in der Offensive zahlreiche Alternativen.

Interesse am pfeilschnellen Angreifer soll es insbesondere aus der Premier League geben. Ob es nach dieser Saison zu einem Wechsel kommt, steht nach Informationen von 4-4-2.ch immer noch nicht fest. Kommuniziert wurde ein Entscheid bislang nicht.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Ausfall fix

Der BVB hat bei Nico Schlotterbeck traurige Gewissheit
Wunsch

Jadon Sancho hat grünes Licht für BVB-Rückkehr gegeben
"Habe mit dem BVB viel vor"

Gregor Kobel reagiert auf das Interesse des FC Bayern
Mehr entdecken
Viele Optionen

Schweizer Rapperin Loradana spricht über die Angebote für Karim Adeyemi

21.04.2026 - 09:26
Konkurrenz aus Europa

Dortmund beobachtet Talent aus Frankreich

19.04.2026 - 15:35
Cincinnati lockt Brandt

Zukunft eines BVB-Offensivspielers offen

19.04.2026 - 07:13
Erste Gespräche geplant

Vom BVB in die USA? Interesse an Julian Brandt

18.04.2026 - 09:36
Ab nächster Saison

Marco Rose übernimmt ein Team in der Premier League

17.04.2026 - 19:11
Es geht um Millionen

Der BVB versucht den Vertrag von Kehl irgendwie vorzeitig aufzulösen

17.04.2026 - 11:09
Neue Infos

Die Ausstiegsklausel von Nico Schlotterbeck gilt für 3 Klubs

14.04.2026 - 17:20
Von Schlotterbeck getroffen

Guirassy muss das Training nach Schlotterbeck-Grätsche abbrechen

14.04.2026 - 16:44
Verantwortliche überzeugt

Dortmund intensiviert Bemühungen um Moreira

12.04.2026 - 17:52
Luftveränderung

Julian Brandt weckt grosses Interesse in Italien

12.04.2026 - 12:02