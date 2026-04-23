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In der Premier League

Liam Rosenior könnte nach Chelsea-Rauswurf sofort beim nächsten Klub anheuern

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 April, 2026 12:10
Liam Rosenior könnte nach Chelsea-Rauswurf sofort beim nächsten Klub anheuern

Liam Rosenior hat seinen Trainerjob bei Chelsea nach nur drei Monaten wieder verloren. Der 41-jährige Engländer muss sich aber offenbar keine Sorgen um eine Anschlussbeschäftigung machen.

Davon ist zumindest der frühere Premier League-Profi und heutige TV-Experte Curtis Davies überzeugt. Dieser erklärt gegenüber englischen Medien, dass die Aktie Rosenior auf der Insel weiterhin heiss gehandelt wird, auch wenn sein kurzer Aufenthalt bei Chelsea nicht von Erfolg gekrönt war.

Insbesondere Championship-Klubs, aber auch Vereine aus der Premier League hatten und haben den 41-Jährigen demnach weiterhin auf dem Schirm. Günstig für ihn ist auch, dass im Hinblick auf die kommende Saison einige Vereine ihren Trainer auswechseln wollen. Rosenior hat insbesondere bei Racing Strassburg gezeigt, dass er eine Mannschaft sehr erfolgreich entwickeln kann. Bei Chelsea ist ihm dies zwar nicht gelungen, eine weitere Chance wird er aber definitiv bekommen.

Letztlich ist auch eine Rückkehr nach Frankreich aufgrund seines guten Rufes dort nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Erwartung ist klar: Rosenior wird schon bald wieder bei einem neuen Verein an der Seitenlinie stehen.

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