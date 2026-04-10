Enzo Fernandez entschuldigt sich nach Schwärmerei für Madrid

Der argentinische Mittelfeldspieler Enzo Fernandez krebst nach seinen jüngsten Äusserungen über seine Verbundenheit zur Stadt Madrid zurück.

Der 25-Jährige wurde von den Londonern für zwei Spiele suspendiert, was seinen Berater Javier Pastore zunächst auf die Palme brachte. Er bezeichnete die Suspensionen als «komplett ungerechtfertigt». Nun haben er und Fernandez sich laut «Sky Sports» aber bei der Vereinsführung von Chelsea entschuldigt.

Pastore sagt nach dem Austausch: «Wir sind mit Chelsea auf einer Wellenlänge. Wir haben uns gestern und vorgestern zwischen Chelsea und dem Spieler versöhnt. Es gab nie wirklich Probleme. Wir haben die Dinge geklärt.»

Fernandez hatte seine Zukunft bei Chelsea hinterfragt, indem er behauptete, dass er nicht wisse, ob er nächste Saison noch für Chelsea spiele – trotz Vertrag bis 2032.

Der Argentinier wird das Heimspiel gegen Manchester City am Sonntag wegen der internen Sperre noch verpassen und danach wieder dabei sein.