PSG steigt nun auch ins Rennen um Oulaï ein

Paris Saint-Germain gehört offenbar zu den Vereinen, die die Entwicklung von Christ Inao Oulaï bei der Weltmeisterschaft aufmerksam verfolgen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler von Trabzonspor hat mit starken Auftritten für die Elfenbeinküste zahlreiche Scouts beeindruckt.

Besonders seine Leistungen gegen hochklassige Gegner wie Deutschland sollen das Interesse mehrerer europäischer Topklubs weiter verstärkt haben. Neben PSG werden auch der FC Barcelona, Chelsea und RB Leipzig als Interessenten genannt. Trabzonspor hat jedoch keine Eile. Die Verantwortlichen wissen um das grosse Interesse und verfügen dank eines langfristigen Vertrags bis 2030 über eine hervorragende Verhandlungsposition.

Deshalb soll der türkische Klub erst ab einer Ablöse von mindestens 50 Millionen Euro gesprächsbereit sein. Ein Transfer in dieser Grössenordnung würde zu den grössten Verkäufen der Süper-Lig-Geschichte zählen. Bereits im Januar hatte Trabzonspor offenbar ein Angebot von Chelsea über rund 40 Millionen Euro abgelehnt. Seitdem ist die Nachfrage eher gestiegen als gesunken. Oulaï wechselte erst im Sommer 2025 für rund 5,5 Millionen Euro von Bastia in die Türkei.

In seiner ersten Saison absolvierte er 25 Ligaspiele, erzielte zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Hinzu kommen inzwischen elf Länderspiele für die Elfenbeinküste. Aus Sicht von PSG passt der Ivorer perfekt in das aktuelle Profil des Vereins: jung, entwicklungsfähig und mit grossem Potenzial für die Zukunft. Dennoch befindet sich das Interesse bislang offenbar noch in der Beobachtungsphase.