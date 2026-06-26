Pierre-Emerick Aubameyang hat in diesem Sommer die Qual der Wahl

Da sich Olympique Marseille in arger finanzieller Schieflage befindet, sind in diesem Sommer Verkäufe gleich mehrerer Topstars geplant. Einer davon ist Pierre-Emerick Aubameyang.

Laut «Foot Mercato» fordern die Südfranzosen für den 37-jährigen Gabuner eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das Interesse am zuverlässigen Torjäger ist gross. Aus der Türkei melden sich mit Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor und Aufsteiger Corum gleich vier Vereine. Darüber hinaus erkundigen sich dem Vernehmen nach auch Vereine aus Italien, Spanien, Brasilien, Saudi-Arabien und der MLS nach dem Stürmer.

Aubameyang steht in Marseille eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Gehalt soll jedoch eingespart werden, um die finanziellen Verpflichtungen stemmen zu können.