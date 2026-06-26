SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosses Interesse am Altmeister

Pierre-Emerick Aubameyang hat in diesem Sommer die Qual der Wahl

Autor: | Publiziert: 26 Juni, 2026 15:33
Pierre-Emerick Aubameyang hat in diesem Sommer die Qual der Wahl

Da sich Olympique Marseille in arger finanzieller Schieflage befindet, sind in diesem Sommer Verkäufe gleich mehrerer Topstars geplant. Einer davon ist Pierre-Emerick Aubameyang.

Laut «Foot Mercato» fordern die Südfranzosen für den 37-jährigen Gabuner eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das Interesse am zuverlässigen Torjäger ist gross. Aus der Türkei melden sich mit Fenerbahce, Besiktas, Trabzonspor und Aufsteiger Corum gleich vier Vereine. Darüber hinaus erkundigen sich dem Vernehmen nach auch Vereine aus Italien, Spanien, Brasilien, Saudi-Arabien und der MLS nach dem Stürmer.

Aubameyang steht in Marseille eigentlich noch bis 2027 unter Vertrag. Sein Gehalt soll jedoch eingespart werden, um die finanziellen Verpflichtungen stemmen zu können.

Mehr Dazu
Von Atalanta

St. Gallen beobachtet Abwehr-Youngster aus Italien
In Marseille aussen vor

YB denkt über Rückkehr von Ulisses Garcia nach
Leihe kommt zustande

Ulisses Garcia wechselt in die Serie A und nicht zu YB
Neuzugänge

Serie A-Klubs vereinbaren am Dienstag 3 Deals für 60 Mio. Euro
Begehrter Linksverteidiger

Serie A statt YB? Italo-Klub an Ulisses Garcia dran
Mehr entdecken
Grosses Interesse am Altmeister

Pierre-Emerick Aubameyang hat in diesem Sommer die Qual der Wahl

26.06.2026 - 15:33
Sevilla fordert 20 Millionen Euro

Marseille beobachtet Akor Adams

22.06.2026 - 16:51
Treffsicherer Stürmer

Zwei Londoner Klub könnten Mason Greenwood auf die Insel zurückholen

19.06.2026 - 14:09
Ersatz gemeldet

Zwei marokkanische Stars verpassen die WM

11.06.2026 - 09:17
Interesse da

Für Benjamin Pavard könnte es in die Türkei gehen

4.06.2026 - 19:46
Die AS Roma könnte leer ausgehen

Mason Greenwood stimmt nach Treffen mit Fenerbahçe-Bossen Wechsel zu

2.06.2026 - 15:41
Unter anderem in der Bundesliga

Der Schweizer U21-Captain Roggerio Nyakossi weckt grosse Begehrlichkeiten

28.05.2026 - 12:02
Stürmer stimmt zu

Mason Greenwood steht kurz vor dem Wechsel in die Serie A

28.05.2026 - 11:10
Marseille offen für Verkauf

Fenerbahce arbeitet an Greenwood-Coup

21.05.2026 - 09:29
Leihrückkehrer

So plant Inter Mailand mit Benjamin Pavard

16.05.2026 - 17:17