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Grosse Konkurrenz aus der England

RB Leipzig beobachtet WM-Teilnehmer Oulai

Autor: | Publiziert: 23 Juni, 2026 15:08
RB Leipzig beobachtet WM-Teilnehmer Oulai

RB Leipzig beschäftigt sich offenbar mit einem der spannendsten Mittelfeldtalente der türkischen Süper Lig. Laut aktuellen Berichten verfolgen die Sachsen die Entwicklung von Christ Inao Oulai sehr genau.

Der 20-jährige Nationalspieler der Elfenbeinküste hat sich bei Trabzonspor innerhalb kurzer Zeit zu einem der begehrtesten jungen Spieler des Landes entwickelt. Leipzig ist dabei allerdings nicht allein. Auch Paris Saint-Germain, FC Barcelona und Chelsea FC sollen die Situation des Mittelfeldspielers aufmerksam verfolgen. Trabzonspor sitzt jedoch in einer äusserst komfortablen Position.

Oulai wechselte erst im Sommer 2025 für rund 5,5 Millionen Euro von Bastia in die Türkei und besitzt einen Vertrag bis 2030. Entsprechend hoch fallen die Forderungen aus. Der Klub soll aktuell rund 50 Millionen Euro verlangen. Bereits im Januar wurde Berichten zufolge ein Angebot von Chelsea über etwa 40 Millionen Euro abgelehnt. Die Verantwortlichen hoffen offenbar, dass der Marktwert des Ivorers durch starke Leistungen bei der Weltmeisterschaft weiter steigt.

Deshalb besteht aktuell keinerlei Druck, den Spieler schnell zu verkaufen. Sportlich hat Oulai eine überzeugende Premierensaison hinter sich. In 25 Süper-Lig-Partien erzielte er zwei Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Hinzu kommen bereits zehn Länderspiele für die Elfenbeinküste. Für Leipzig wäre der Mittelfeldspieler ein typisches Profil: jung, dynamisch, entwicklungsfähig und mit hohem Wiederverkaufswert. Allerdings dürfte ein Transfer angesichts der enormen Konkurrenz und der Preisvorstellungen von Trabzonspor äusserst anspruchsvoll werden.

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