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Einigung steht

Der neue Verein von Luka Vuskovic steht fest

Autor: | Publiziert: 1 Juli, 2026 17:06
Der neue Verein von Luka Vuskovic steht fest

Luka Vuskovic kehrt nach seiner Leihsaison beim Hamburger SV auf die Insel zurück. Allerdings nicht mehr zu Tottenham, sondern zu einem anderen Premier League-Klub.

Bei den Spurs steht der 19-jährige Kroate eigentlich noch bis 2030 unter Vertrag. In London liegt die unmittelbare Zukunft des Verteidigers jedoch nicht mehr. Stattdessen wird sich Vuskovic laut Fabrizio Romano für 46 Millionen Pfund (plus bis zu 4 Millionen Boni) Brighton & Hove Albion anschliessen.

Die beiden Klubs haben sich auf die entsprechenden Modalitäten geeinigt. Vuskovic ist sich mit den Seagulls seinerseits über einen Kontrakt bis 2031 einig.

Er hat einen Abgang bei den Spurs forciert, nachdem er in einem Gespräch mit Trainer Roberto De Zerbi erfahren hatte, dass er in der neuen Saison nicht unbedingt erste Wahl sein wird.

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