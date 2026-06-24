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Grosses Talent

West Ham denkt offenbar über Mikey Moore nach

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 16:29
West Ham denkt offenbar über Mikey Moore nach

West Ham United könnte im Sommer zu einem interessanten Ziel für Mikey Moore werden. Laut einem Bericht von «TEAMtalk» beschäftigen sich mehrere Klubs aus der Championship sowie Vereine aus dem europäischen Ausland mit dem 18-jährigen Flügelspieler von Tottenham Hotspur.

West Ham wird dabei als möglicher Kandidat genannt, insbesondere falls Crysencio Summerville den Verein verlassen sollte. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Tottenham Moore erneut verleihen möchte. Der englische Juniorennationalspieler verbrachte die vergangene Saison bei Rangers FC und sammelte dort wertvolle Spielpraxis. Wettbewerbsübergreifend kam er auf 47 Einsätze, sieben Tore und vier Vorlagen. In der schottischen Premiership standen sechs Treffer und zwei Assists in 28 Spielen zu Buche – starke Zahlen für einen Spieler seines Alters.

Bei West Ham soll Trainer Nuno Espírito Santo die Situation aufmerksam verfolgen. Ein Leihgeschäft würde zum aktuellen Entwicklungsplan von Moore passen, der regelmässig spielen soll, ohne dass Tottenham die Kontrolle über seine Zukunft verliert. Ein permanenter Transfer gilt derzeit als unwahrscheinlich.

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