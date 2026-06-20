Tottenham bietet über 40 Millionen für Chelsea-Star

Tottenham Hotspur treibt die Suche nach einem neuen Stürmer voran – und hat sich beim FC Chelsea das Objekt der Begierde ausgesucht. Ein erstes Angebot soll abgegeben worden sein.

Tottenham Hotspur beschäftigt sich offenbar sehr konkret mit einem Transfer von Liam Delap. Dem Journalisten Aarón Ramiro zufolge haben die Spurs beim FC Chelsea ein Angebot von etwa 44 Millionen Euro für Delap abgegeben. Die Blues würden nun darüber diskutieren, ob sie die Offerte annehmen.

Delap war erst im vorigen Sommer für über 35 Millionen Euro von Ipswich zu Chelsea gewechselt, ist an der Stamford Bridge aber nicht wie erhofft eingeschlagen. Im Saisonverlauf kam Delap nur auf ein Tor in der Premier League. Unter dem neuen Trainer Xabi Alonso scheint er nicht mehr eingeplant zu sein.

Tottenhams Trainer Roberto De Zerbi plant nach einer sportlich extrem schwierigen Phase einen kompletten personellen Umbruch in der Offensive. Der ausgeliehene Angreifer Randal Kolo Muani zieht weiter. Darüber hinaus fiel der eigentlich gesetzte Dominic Solanke lange wegen einer schweren Verletzung aus.