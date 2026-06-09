Nur 7 Spieler sind bei Chelsea unter Xabi Alonso unantastbar

Bei Chelsea könnte in diesem Sommer einmal mehr kein Stein auf dem anderen bleiben: Es sind viele Wechsel zu erwarten. Lediglich sieben Spieler gelten als unantastbar.

Trainer Xabi Alonso soll die Mannschaft nach turbulenten Jahren wieder auf Kurs bringen. Wie «The Athletic» berichtet, wird es wohl viele Wechsel und vor allem Abgänge geben. Dem Klub drohen wegen des Verpassens des Europacups auch Probleme in Bezug auf die Financial Fairplay-Regularien. Tatsächlich gelten gerade einmal sieben Spieler als gesetzt und nicht transferierbar. Namentlich sind es Reece James (26), Cole Palmer (24), Moisés Caicedo (24), Levi Colwill (23), Estêvão (19), João Pedro (24) und Josh Acheampong (20).

Bei allen anderen Profis ist Chelsea gesprächsbereit – so auch bei Enzo Fernández (25), der in der Vergangenheit bereits mit einem Wechsel zu Real Madrid geflirtet hat. Auch Aussenverteidiger Marc Cucurella (27) dürfte den Verein verlassen.

Auf die Transferplaner der Londoner und auch auf den neuen Trainer Xabi Alonso kommt in jedem Fall viel Arbeit zu.