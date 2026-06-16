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Arbeit mit Hochdruck

Der FC Basel liefert Update zum Kabinenbrand und zur Wiederinbetriebnahme

Autor: | Publiziert: 16 Juni, 2026 14:33
Der FC Basel liefert Update zum Kabinenbrand und zur Wiederinbetriebnahme

Der FC Basel arbeitet nach dem verheerenden Kabinenbrand im Finale der abgelaufenen Saison mit Hochdruck daran, den Trainings- und Spielbetrieb wieder sicherzustellen. Es konnten bereits wichtige Fortschritte erzielt werden.

Die 1. Mannschaft wird zum Trainingsauftakt vorersdt in «Trakt B*» untergebracht. Dies ist der eigentliche Gastbereich. Dafür werden die Gästekabine sowie angrenzende Räumlichkeiten und weitere Bereiche entsprechend umfunktioniert. Sämtliche vom Russschaden betroffenen Räume konnten durch mehrere, teilweise explizit auf Brandsanierung spezialisierte, Firmen gereinigt und wieder nutzbar gemacht werden.

Im «Trakt B» ebenfalls wieder vollständig in Betrieb ist der Fitnessbereich. Zudem wurde der ehemalige Aufwärmraum (an Spieltagen die Mixed Zone für die Spieler-Interviews durch Medienschaffende) provisorisch zum neuen Medical-/Physioraum umfunktioniert. Auch die Wäscherei steht dem Club wieder vollumfänglich zur Verfügung. Zur Schaffung zusätzlicher Infrastruktur werden im Bereich der Busankunft provisorische Containeranlagen eingerichtet, welche vorübergehend als Trainerbüros genutzt werden.

Mit Blick auf den Spielbetrieb im Stadion kann der FC Basel folgende Fortschritte vermelden: Für die erste Partie der neuen Saison im St. Jakob-Park – das Testspiel gegen den Juventus FC am 18. Juli – werden beide Mannschaften gleichzeitig die Katakomben im «Trakt B» nutzen können. Während der Juventus FC den Gästebereich beziehen kann, wird der FC Basel eine provisorische Garderobenlösung inklusive Duschen im ehemaligen Videoraum nutzen. Diese Übergangslösung wird auch für die ersten Heimspiele der regulären Saison Bestand haben – jedoch im umgekehrten Setting: Der FCB wird bei seinen Heimspielen zu Beginn den ehemaligen Gasttrakt nutzen.

Der ehemalige Kabinentrakt der 1. Mannschaft, der «Trakt A*», erlitt einen Totalschaden und wurde bis auf die Grundmauern zurückgebaut. Der Trakt wird aktuell komplett saniert und teilweise umgebaut – die Wiederinbetriebnahme erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres.

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