Frank Lampard unterschreibt einen neuen Vertrag

Frank Lampard ist als Trainer von Coventry City mit seiner Mannschaft in die Premier League aufgestiegen. Dies lohnt sich für den Ex-Profi auch finanziell.

Wie der «Telegraph» berichtet, erhält der 47-Jährige bei seinem Verein einen neuen Kontrakt. Die Gespräche wurden in den vergangenen Tagen vorangetrieben und verliefen sehr positiv. Lampard steht derzeit noch bis Juni 2027 unter Vertrag. Das Arbeitspapier soll nun verlängert werden.

Der frühere Nationalspieler übernahm den Trainerposten bei Coventry City im November 2024. In seiner ersten vollständigen Saison als Chefcoach ist er mit dem Team direkt aufgestiegen.