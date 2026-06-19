Der FC Basel streicht ein Testspiel

Der FC Basel hat sein Programm für die Saisonvorbereitung leicht angepasst und unter anderem ein Testspiel gestrichen.

Die erste Vorbereitungspartie der Bebbi findet am 26. Juni bei Challenge Ligist Rapperswil-Jona statt. Dieses Spiel wird durchgeführt. Ursprünglich wäre zwei Tage später ein weiteres Testspiel gegen den 1. Liga-Klub SC YF Juventus Zürich geplant gewesen. Diese Partie wurde nun jedoch gestrichen.

Es folgen nach dem Duell mit Rapperswil bis zum Saisonstart in der Super League somit noch vier Testspiele. Das unangefochtene Highlight ist die Partie gegen Juventus Turin am 18. Juli im St. Jakob-Park. Eine Woche später folgt der Start in die neue Ligasaison mit dem Auswärtsspiel bei Servette.