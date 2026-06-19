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Treibt Transfer voran

Leverkusen-Profi Alejandro Grimaldo ist sich mit einem anderen Klub einig

Autor: | Publiziert: 19 Juni, 2026 14:44
Leverkusen-Profi Alejandro Grimaldo ist sich mit einem anderen Klub einig

Alejandro Grimaldo bestreitet zurzeit mit Spanien die Weltmeisterschaft. Parallel dazu treibt er seinen geplanten Wechsel in diesem Sommer voran.

Wie die «Marca» berichtet, hat sich der 30-jährige Linksverteidiger mit einem Klub inzwischen sogar schon auf einen Vertrag verständigt. Demnach will Grimaldo bei Atlético einen Kontrakt mit Gültigkeit bis 2029 plus Option auf eine weitere Saison unterzeichnen.

Nun geht es für Atlético darum, sich bezüglich Ablöse mit Bayer Leverkusen zu einigen, wo der Linksfuss noch für eine weitere Spielzeit unter Vertrag steht. Die notwendige Summe soll zwischen 10 und 12 Millionen Euro liegen.

Grimaldo wünscht sich explizit, noch einmal in seiner Heimat spielen zu können. Ausgebildet wurde der Freistossspezialist einst in Valencia und dann beim FC Barcelona, wo er es aber im ersten Anlauf nicht in die 1. Mannschaft geschafft hat.

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