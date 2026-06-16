WM-Schock für England: Spieler fällt für komplettes Turnier aus

Die englische Nationalmannschaft muss kurz vor dem Start in die Weltmeisterschaft einen personellen Rückschlag hinnehmen: Rechtsverteidiger Tino Livramento verpasst das Turnier.

Der 23-jährige Newcastle-Profi hat eine Wadenverletzung erlitten, die Einsätze in den kommenden Wochen verunmöglicht. Livramento wurde deshalb bereits aus dem WM-Kader gestrichen und ersetzt. Nationaltrainer Thomas Tuchel nominiert nicht etwa Real-Star Trent Alexander-Arnold, sondern Chelsea-Profi Trevoh Chalobah nach, der gelernter Innenverteidiger ist, aber auch auf der rechten Abwehrseite spielen kann.

Als reguläre Aussenverteidiger verbleiben Reece James, Djed Spence und Nico O’Reilly im Kader der Three Lions. England startet am Mittwochabend mit der Partie gegen Kroatien ins Turnier.