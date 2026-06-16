SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Livramento muss passen

WM-Schock für England: Spieler fällt für komplettes Turnier aus

Autor: | Publiziert: 16 Juni, 2026 14:42
WM-Schock für England: Spieler fällt für komplettes Turnier aus

Die englische Nationalmannschaft muss kurz vor dem Start in die Weltmeisterschaft einen personellen Rückschlag hinnehmen: Rechtsverteidiger Tino Livramento verpasst das Turnier.

Der 23-jährige Newcastle-Profi hat eine Wadenverletzung erlitten, die Einsätze in den kommenden Wochen verunmöglicht. Livramento wurde deshalb bereits aus dem WM-Kader gestrichen und ersetzt. Nationaltrainer Thomas Tuchel nominiert nicht etwa Real-Star Trent Alexander-Arnold, sondern Chelsea-Profi Trevoh Chalobah nach, der gelernter Innenverteidiger ist, aber auch auf der rechten Abwehrseite spielen kann.

Als reguläre Aussenverteidiger verbleiben Reece James, Djed Spence und Nico O’Reilly im Kader der Three Lions. England startet am Mittwochabend mit der Partie gegen Kroatien ins Turnier.

Mehr Dazu
Nachrücker

Lennart Karl verpasst die WM – Nagelsmann holt einen Ersatz
Am Flughafen gestoppt

Breel Embolo kann wegen ESTA-Problem vorerst nicht in die USA reisen
Einreise bislang nicht bewilligt

Breel Embolo erhält von den US-Behörden weiterhin kein grünes Licht
Grund jetzt klar

Die Abreise von Breel Embolo in die USA verzögert sich weiter
UEFA verkündet es

Der von den USA abgewiesene Schiri darf den Supercup pfeifen
Mehr entdecken
Livramento muss passen

WM-Schock für England: Spieler fällt für komplettes Turnier aus

16.06.2026 - 14:42
Weiterhin nicht fit

Die neueste Diagnose bei Neymar ist schlecht

16.06.2026 - 13:27
Ein alter Bekannter

Tunesien hat seinen neuen WM-Trainer gefunden

16.06.2026 - 10:50
Einschätzungen

Deutschlands Weg zur WM 2026: Form, Taktik und Wetttipps

15.06.2026 - 15:33
Lamouchi muss gehen

Tunesien wirft Nationaltrainer nach 1:5-Pleite raus

15.06.2026 - 14:30
1:1-Remis

Schweizer Nati missrät der Auftakt in die WM gegen Katar komplett

13.06.2026 - 23:12
Dreier- oder Viererkette?

Murat Yakin lässt vor WM-Auftakt der Schweizer Nati zwei Positionen offen

13.06.2026 - 12:26
Brasilien leidet

Neymar droht alle Gruppenspiele zu verpassen

12.06.2026 - 15:34
Ausfall droht

Schottischer Star Scott McTominay hat Magen-Darm-Probleme

12.06.2026 - 13:58
Fehlt vorerst

Klarheit bei Alphonso Davies vor Auftakt gegen Kanada

12.06.2026 - 09:14