Die neueste Diagnose bei Neymar ist schlecht

Neymar muss im Hinblick auf mögliche Einsätze an der Weltmeisterschaft einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

Der 34-Jährige hat sich kurz vor dem Turnier an der Wade verletzt und hat den WM-Auftakt mit der Seleçao gegen Marokko (1:1) bereits verpasst. Nun scheinen auch Einsätze in den restlichen Gruppenspielen gegen Haiti (20. Juni) und Schottland (25. Juni) ausgeschlossen. Laut einem Bericht des «Independent» waren die neuesten Einschätzungen seiner Verletzung wenig erfreulich: Die Teamärzte sollen sich nun darauf fokussieren, Neymar für die K.o.-Phase fit zu kriegen.

Ob der Santos-Profi dann zum Einsatz gelangen kann, ist jedoch fraglich. Erstens müsste er seine Blessur auskurieren und zweitens müsste ihm Nationaltrainer Carlo Ancelotti einen Einsatz auch zutrauen. Fakt ist, dass Neymar dann über keinerlei Spielpraxis verfügen wird. Zu mehr als Teileinsätzen wird es sicherlich nicht reichen.