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Zweijahresvertrag unterschrieben

Nicolas Bürgy kehrt zum FC Thun zurück

Autor: | Publiziert: 24 Juni, 2026 16:46
Nicolas Bürgy kehrt zum FC Thun zurück

Der FC Thun hat die Rückkehr von Nicolas Bürgy offiziell bestätigt. Der 30-jährige Innenverteidiger wechselt vom dänischen Erstligisten Odense Boldklub zurück in die Schweiz und unterschreibt beim Schweizer Meister einen Vertrag bis Sommer 2028.

Zusätzlich besitzt der Verein eine Option auf eine weitere Saison. Für Bürgy ist es kein unbekanntes Umfeld. Der in Belp geborene Verteidiger war bereits zwischen 2017 und 2019 auf Leihbasis für den FC Thun aktiv und kennt sowohl den Verein als auch das Umfeld bestens.

Mit Bürgy verpflichtet Thun einen gestandenen Innenverteidiger, der nicht nur sportliche Qualität, sondern auch Führungsstärke mitbringen soll. Der Verein hebt insbesondere seine Zweikampfstärke, seine Erfahrung und seine Leaderqualitäten hervor. Damit soll er der Defensive des Schweizer Meisters zusätzliche Stabilität verleihen. Lange Eingewöhnungszeit wird Bürgy nicht benötigen. Nach der Vertragsunterzeichnung stößt der Innenverteidiger unmittelbar zum Team ins Trainingslager nach Schönried, wo die Vorbereitung auf die neue Saison bereits läuft.

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